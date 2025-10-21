Senso unico alternato per un mese sulla Lariana | lavori per il nuovo percorso pedonale turistico

Da oggi martedì 21 ottobre e fino a venerdì 21 novembre 2025, la Sp 583 Lariana sarà interessata da un senso unico alternato regolato da semaforo nel tratto compreso tra il km 27+970 e il km 28+100, nel territorio di Bellagio.La limitazione – in vigore anche nei fine settimana e nei festivi. 🔗 Leggi su Quicomo.it