AGI - L’obesità è una delle principali cause di malattie croniche, riduzione dell’aspettativa di vita e peggioramento della qualità della vita degli animali domestici. Nel 2025, i proprietari non considerano più il cibo per cani (e per gli altri animali) come una semplice necessità: è diventato un modo per esprimere amore, cura e uno stile di vita consapevole. L’ultimo rapporto ADM evidenzia che l’alimentazione canina si sta evolvendo secondo tre direttrici fondamentali: wellness, personalizzazione e attenzione al valore più che al prezzo. Dal rapporto emerge che l’85% dei proprietari ritiene che una buona alimentazione e l’ uso di integratori siano importanti per i loro animali quanto lo sono per se stessi. 🔗 Leggi su Agi.it

Sempre più italiani alle prese con l'obesità del proprio cane