Sempre più aziende chiedono di lavorare 72 ore a settimana | come funziona lo schema 9-6-6 della Silicon Valley
Dalle nove del mattino alle nove di sera, sei giorni su sette. È questo il nuovo modello adottato da alcune start up americane. Il fenomeno in realtà nato è nato Cina, e ora sta diventando un simbolo della cultura iperproduttiva e tossica del settore tecnologico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
