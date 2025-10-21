Sempre più aziende chiedono di lavorare 72 ore a settimana | come funziona lo schema 9-6-6 della Silicon Valley

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle nove del mattino alle nove di sera, sei giorni su sette. È questo il nuovo modello adottato da alcune start up americane. Il fenomeno in realtà nato è nato Cina, e ora sta diventando un simbolo della cultura iperproduttiva e tossica del settore tecnologico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

