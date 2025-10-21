Sempre meno bambini in Campania | -6,5% di nascite nel 2025 Si diventa mamme a 30 anni

In Campania nascono sempre meno bambini. A confermarlo è l’ultimo rapporto Istat “Natalità e fecondità della popolazione residente”, che fotografa un nuovo record negativo per la regione: tra gennaio e luglio 2025 i nati sono stati 21.693, il 6,5% in meno rispetto allo stesso periodo del 2024. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

L'inverno demografico. Oltre duecentomila bambini in meno dal 2008, come se l'intera città di Padova fosse sparita. I dati dell'#istat sono allarmanti. - facebook.com Vai su Facebook

Istat: in Campania sempre meno figli, nel 2025 calo del 6,5% - È il dato che viene fuori dalla studio "Natalità e fecondità della popolazione residente" relativo all'anno 2024 e diffuso ogg ... Da ansa.it

Campania, meno bambini lasciano i banchi di scuola: troppi lasciano le medie - Le prove Invalsi del 2025 restituiscono un’immagine complessa del sistema scolastico italiano, con luci e ombre distribuite in modo diseguale lungo la Penisola. Riporta ilmattino.it

Campania, meno bambini lasciano i banchi di scuola: troppi lasciano le medie - Diminuisce a livello nazionale la dispersione scolastica, e in Campania il calo è più sensibile nel primo ciclo cioè per le classi con bambini 6- Secondo ilmattino.it