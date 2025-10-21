Semi di psillio | il super alimento naturale che regola l’intestino e aiuta cuore e linea

I semi di psillio, piccoli ma potentissimi, sono uno dei rimedi naturali più efficaci per la salute intestinale e metabolica. Derivano dalla pianta Plantago ovata, originaria dell’India e del Medio Oriente, e sono da tempo utilizzati nella medicina ayurvedica per favorire la regolarità e migliorare la digestione. Oggi la scienza ne conferma le proprietà, rendendoli un prezioso alleato per chi desidera migliorare benessere e alimentazione. Intestino sano: 6 alimenti fermentati su cui puntare X Che cosa sono i semi di psillio. Piccoli, quasi invisibili, ma con un grande potere naturale: i semi di psillio ( Plantago ovata ) sono i rivestimenti fibrosi dei semi di una pianta coltivata in India e Medio Oriente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

