Semi di psillio | il super alimento naturale che regola l’intestino e aiuta cuore e linea
I semi di psillio, piccoli ma potentissimi, sono uno dei rimedi naturali più efficaci per la salute intestinale e metabolica. Derivano dalla pianta Plantago ovata, originaria dell’India e del Medio Oriente, e sono da tempo utilizzati nella medicina ayurvedica per favorire la regolarità e migliorare la digestione. Oggi la scienza ne conferma le proprietà, rendendoli un prezioso alleato per chi desidera migliorare benessere e alimentazione. Intestino sano: 6 alimenti fermentati su cui puntare X Che cosa sono i semi di psillio. Piccoli, quasi invisibili, ma con un grande potere naturale: i semi di psillio ( Plantago ovata ) sono i rivestimenti fibrosi dei semi di una pianta coltivata in India e Medio Oriente. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondisci con queste news
Aloe: la pianta benefica per il nostro organismo! Vanta proprietà benefichea livello del tratto intestinale e purifica il corpo dalle tossine. DIsponibile: ?ALOE CLASSICA ?ALOE AL GUSTO PESCA ?ALOE SUCCO TRANSIT con semi di Psillio e estrarto di - facebook.com Vai su Facebook
Semi di psillio, un valido alleato per favorire la regolarità intestinale - Scopriamoli insieme, analizzandone proprietà, benefici e modalità ... Segnala tuttogreen.it
Semi di psillio: proprietà, benefici e come usarli per l’intestino - Della pianta botanicamente nota come Plantago ovata o Plantago psyllium si utilizzano i semi come rimedio particolarmente efficace per ristabilire la corretta regolarità intestinale. Da greenme.it
Semi di psillio: un aiuto per dimagrire e tornare in forma - I semi di psillio erano conosciuti già dall’antichità per essere un lassativo naturale, ottimo in caso di stipsi o costipazione. Secondo tuobenessere.it