Segreti d’Acqua | alla Scoperta dell' Acquedotto Storico di Genova
Genova non sarebbe la stessa senza l’acqua che nei secoli ha dissetato i suoi abitanti, alimentato fontane e reso prospera la città portuale.Scopriremo i rami dell’antico acquedotto medievale, entrambi un tempo con sbocco nelle vicinanze del porto. Tra il Seicento e l’Ottocento il sistema idrico. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
