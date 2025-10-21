Sega Mark III | 40 anni fa il lancio della console che in Occidente divenne Master System
Esattamente 40 anni fa, nel lontano ottobre 1985, il panorama videoludico giapponese si arricchiva di un nuovo protagonista: la Sega Mark III. Sebbene non fosse la prima console dell’azienda, questo modello rappresentò una pietra miliare fondamentale, gettando le basi per il sistema che in Occidente sarebbe diventato una leggenda: il celebre Master System. Dalle origini alla rivalsa: il percorso della console Per comprendere appieno la storia del Mark III, è necessario fare un piccolo passo indietro. Sega aveva fatto il suo esordio nel mercato delle console domestiche il 15 luglio 1983 con il modello SG-1000, lanciato lo stesso giorno della temutissima Famicom di Nintendo. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
Approfondisci con queste news
? 1985: SEGA Mark III vs MSX2 —Dopo 40 anni due visioni diverse del futuro del videogame domestico Nel 1985 arrivano sul mercato giapponese due macchine che, pur appartenendo allo stesso mondo dell’elettronica di consumo, rappresentano d - facebook.com Vai su Facebook
Gol dentro area piccola con quella sega che perde marcatura e l’altra mezza sega dentro la porta Abbiam fatto gli ultimi 15 min a tirare il pallone verso Valencia contro una squadra non irresistibile che si faceva gol da sola - X Vai su X
Relic potrebbe sviluppare su console con il supporto di Sega - 000: Dawn of War III di cui è in partenza la beta pre- Lo riporta multiplayer.it