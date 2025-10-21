Sega Mark III | 40 anni fa il lancio della console che in Occidente divenne Master System

Esattamente 40 anni fa, nel lontano ottobre 1985, il panorama videoludico giapponese si arricchiva di un nuovo protagonista: la Sega Mark III. Sebbene non fosse la prima console dell’azienda, questo modello rappresentò una pietra miliare fondamentale, gettando le basi per il sistema che in Occidente sarebbe diventato una leggenda: il celebre Master System. Dalle origini alla rivalsa: il percorso della console Per comprendere appieno la storia del Mark III, è necessario fare un piccolo passo indietro. Sega aveva fatto il suo esordio nel mercato delle console domestiche il 15 luglio 1983 con il modello SG-1000, lanciato lo stesso giorno della temutissima Famicom di Nintendo. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net