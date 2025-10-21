Sefaro Event la Campania capitale del wedding esperienziale e dell’innovazione

«La Campania è oggi la ‘capitale’ italiana del wedding esperienziale e dellinnovazione: qui tradizione, creatività e tecnologia si incontrano per trasformare il matrimonio in un’arte da vivere», dichiara  Sebastiano Annunziata, fondatore di  Sefaro Event, presentando la quinta edizione della manifestazione dedicata ai protagonisti del mondo del wedding. L’appuntamento è per  giovedì   23 ottobre 2025  nella suggestiva  Tenuta San Domenico  d i Caserta, dove oltre  400 operatori del settore  — tra wedding planner, designer, chef, artigiani e professionisti della comunicazione — si confronteranno su tendenze, tecnologie e nuove esperienze immersive che stanno rivoluzionando il modo di celebrare le nozze. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

