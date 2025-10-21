Sefaro Event la Campania capitale del wedding esperienziale e dell’innovazione
«La Campania è oggi la ‘capitale’ italiana del wedding esperienziale e dell’innovazione: qui tradizione, creatività e tecnologia si incontrano per trasformare il matrimonio in un’arte da vivere», dichiara Sebastiano Annunziata, fondatore di Sefaro Event, presentando la quinta edizione della manifestazione dedicata ai protagonisti del mondo del wedding. L’appuntamento è per giovedì 23 ottobre 2025 nella suggestiva Tenuta San Domenico d i Caserta, dove oltre 400 operatori del settore — tra wedding planner, designer, chef, artigiani e professionisti della comunicazione — si confronteranno su tendenze, tecnologie e nuove esperienze immersive che stanno rivoluzionando il modo di celebrare le nozze. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altre letture consigliate
Eleganza, esclusività e passione per ogni dettaglio. Parole che raccontano la filosofia di Starlet, società di noleggio auto di lusso e supercar, uno dei partner d’eccellenza scelto per la V edizione del Sefaro Event. Starlet srl mette cura, professionalità e atten - facebook.com Vai su Facebook