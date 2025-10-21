Secondo posto al Tunisia Challenge per il pilota Federico Buttò
È stato un Tunisia Challenge da ricordare per Federico Buttò. Il pilota pordenonese ha chiuso la prova africana al secondo posto assoluto lasciandosi alle spalle più di cento equipaggi, centrando inoltre la seconda posizione nella classe Adventure TT3. La gara è partita dalla spiaggia di Gammarth. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
