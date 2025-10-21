Seconda Categoria Il Mezzano non si ferma A punteggio pieno anche il Marina
Prosegue la corsa in vetta del girone M di Seconda del Mezzano che batte 3-0 (doppio Pirazzoli e Condorelli) il Borgo Tuliero e resta in testa da solo a punteggio pieno. Pure nel girone N la capolista è a punteggio pieno: il Marina, infatti, supera 2-0 il Medla grazie alle reti di Dadina e Simone Frisoni (in foto). Seconda Categoria (6ª giornata). Girone M: Mezzano-B. Tuliero 3-0, Bagnara-Giov. Santerno 1-3, Brisighella-Vis Faventia 1-1, Lugo-Riolese 0-2, Santagata Sport-Pro Loco Reda 1-1, S. Imolese-Real Voltanese 1-2, Vita-San Rocco 1-1. Classifica: Mezzano 18; Vis Faventia 16; Brisighella, Riolese 13; Vita 9; Lugo, San Rocco 8; R. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
