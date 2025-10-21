Sean Diddy Combs farà appello contro la condanna a 4 anni | giallo sulla possibilità che Trump gli commuti la pena

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli avvocati di Sean Diddy Combs condannato a quattro anni di reclusione per trasporto a scopo di prostituzione ha fatto ricordo contro la condanna a quattro anni. Negli Usa aperta la discussione sulla possibilità che il Presidente Donald Trump commuti la pena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

