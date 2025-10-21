Sean Carroll | la fisica dei campi spiegata con chiarezza

Con La fisica dei quanti, Sean Carroll guida il lettore tra entanglement, antimateria e Higgs: un viaggio accessibile nella teoria quantistica dei campi. La teoria quantistica dei campi è il modo in cui la fisica moderna descrive la natura al suo livello più profondo. Partendo dalle basi della meccanica quantistica stessa, Sean Carroll analizza il processo di misura e l’entanglement prima di spiegare che il mondo è in realtà costituito da campi. Capirete perché la materia è solida, perché esiste l’antimateria o perché gli atomi hanno determinate dimensioni; imparerete alcune idee fondamentali come spin, simmetria, diagrammi di Feynman e meccanismo di Higgs; e vi sarà finalmente chiaro perché le predizioni della teoria quantistica dei campi sono confermate in modo impressionante. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

