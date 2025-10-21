Se vai in Coppa d’Africa rimani lì | Conte minaccia Zambo Anguissa | già trovato il sostituto
Il mister del Napoli ha già scelto chi sostituirà Zambo Anguissa se il calciatore dovesse scegliere di partecipare alla Coppa d'Africa. Antonio Conte non lo dice apertamente, ma il senso è chiaro. Ogni assenza pesa, e perdere un giocatore chiave a stagione in corso è un rischio che non vuole correre. Zambo Anguissa, cuore e motore del centrocampo, sta valutando la convocazione del Camerun, ma il tecnico storce il naso. Conte apprezza Anguissa per il lavoro silenzioso, per la forza e la disciplina che mette in campo.
Chiarezza sulla possibile partenza di Anguissa per la Coppa d'Africa, dove giocherà con il suo Camerun La competizione inizierà il 21 dicembre e, come sottolinea su X il giornalista Carlo Alvino, il Napoli lo lascerà partire al massimo 8-9 giorni prima
