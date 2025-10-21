Se vai in Coppa d’Africa rimani lì | Conte minaccia Zambo Anguissa | già trovato il sostituto

Napolipiu.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se vai in Coppa d’Africa, rimaniConteminacciaZambo Anguissa: già trovato il sostituto"> Il mister del Napoli ha già scelto chi sostituirà Zambo Anguissa se il calciatore dovesse scegliere di partecipare alla Coppa d’Africa. Antonio Conte non lo dice apertamente, ma il senso è chiaro. Ogni assenza pesa, e perdere un giocatore chiave a stagione in corso è un rischio che non vuole correre. Zambo Anguissa, cuore e motore del centrocampo, sta valutando la convocazione del Camerun, ma il tecnico storce il naso. Conte apprezza Anguissa per il lavoro silenzioso, per la forza e la disciplina che mette in campo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

se vai in coppa d8217africa rimani l236 conte minaccia zambo anguissa gi224 trovato il sostituto

© Napolipiu.com - Se vai in Coppa d’Africa, rimani lì | Conte “minaccia” Zambo Anguissa: già trovato il sostituto

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Vai Coppa D8217africa Rimani