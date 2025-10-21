Se ti porti la tazzina da casa il caffè lo paghi 50 centesimi Usiamo meno la lavastoviglie riduciamo costi di gestione e rincari | l’iniziativa virale di un bar

A Padova, nel quartiere Crocifisso, un bar ha introdotto una nuova modalità per contenere i costi del caffè: chi porta da casa la propria tazzina può pagare l’espresso appena 50 centesimi. L’iniziativa è stata lanciata da Lina Oldrati, titolare del Bar da Giulia in via del Commissario 32. “ L’ho fatto per non lasciare che il caro caffè renda questo piacere un lusso per pochi ”, ha spiegato la Oldrati a Il Mattino di Padova. “ Vendere il caffè a 50 centesimi in questa modalità permette al bar di caricare meno la lavastoviglie e ridurre i costi di gestione e ai clienti di subire meno i rincari”. La barista ha illustrato i motivi economici alla base della scelta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

