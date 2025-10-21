se non gioca mctominay conte lancia lang con de bruyne arretrato a mezzala corsport

È tempo di Champions, il Napoli questa sera scenderà in campo contro il Psv Eindhoven e lo farà dopo la sconfitta contro il Torino e con una rosa falcidiata dagli infortuni. Ieri Conte in conferenza ha parlato della presenza o meno di McTominay: «Deciderà McTominay se giocare o meno, ieri ha svolto differenziato, starà a lui prendersi la responsabilità della decisione. Ha un taglio sulla caviglia. Ho fatto il calciatore, forzare i calciatori non va mai bene, aspettiamo una sua decisione, per noi è importante. Altrimenti c’è soluzione importante». Il Corriere dello Sport di oggi scrive che se McTominay darà l’ok, il Napoli confermerà la formula 4-1-4-1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

