se ne frega la luna stanotte al teatro tin di napoli il 24 ottobre la presentazione del libro di clelia moscariello

Venerdì, 24 Ottobre ore 17.00, al T eatro Instabile di Napoli. Clelia Moscariello presenta il suo libro “ Se ne frega la luna, stanotte ”. Con l’autrice ne parla l a giornalist a Pina Stendardo. Il 19 marzo 2023 è uscito l’ultimo libro della giornalista e scrittrice Clelia Moscariello “Se ne frega la luna stanotte”, pubblicato da PAV Edizioni. L’autrice afferma in merito al libro che si tratta di un lavoro introspettivo che nasce dal profondo legame tra sé stessa e la luna: « Il mio ultimo libro: Se ne frega la luna, stanotte narra del mio rapporto con il “cielo”, inteso sia come elemento naturale, sia come fattore metafisico. 🔗 Leggi su Parlami.eu
