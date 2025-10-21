SE NE FREGA LA LUNA STANOTTE AL TEATRO TIN DI NAPOLI IL 24 OTTOBRE LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI CLELIA MOSCARIELLO

Parlami.eu | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì,  24 Ottobre ore 17.00, al  T eatro  Instabile di Napoli. Clelia Moscariello  presenta il suo  libro “ Se ne frega la luna, stanotte ”.  Con l’autrice ne parla l a  giornalist a  Pina Stendardo.  Il 19 marzo 2023 è uscito l’ultimo libro della giornalista e scrittrice Clelia Moscariello “Se ne frega la luna stanotte”, pubblicato da PAV Edizioni.  L’autrice afferma in merito al libro che si tratta di un lavoro introspettivo che nasce dal profondo legame tra sé stessa e la luna:  « Il mio ultimo libro:  Se ne frega la luna, stanotte  narra del mio rapporto con il “cielo”, inteso sia come elemento naturale, sia come fattore metafisico. 🔗 Leggi su Parlami.eu

se ne frega la luna stanotte al teatro tin di napoli il 24 ottobre la presentazione del libro di clelia moscariello

© Parlami.eu - “SE NE FREGA LA LUNA STANOTTE”, AL TEATRO TIN DI NAPOLI IL 24 OTTOBRE LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI CLELIA MOSCARIELLO

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Frega Luna Stanotte Teatro