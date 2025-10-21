Se n' è andato il ristoratore francavillese Cicalini sei anni fa il coma dopo una violenta aggressione
Se n'è andato all'età di 70 anni Antonio Cicalini, ristoratore di Francavilla al Mare che nell'ottobre di sei anni fa era rimasto in coma dopo essere stato aggredito durante una lite stradale. Il titolare della trattoria “Da Antonio” di viale Nettuno restò in coma un mese dopo essere stato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
