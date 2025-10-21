Un momento di pura sorpresa ha scosso l’ultima puntata di Lo stato delle cose, il talk di Massimo Giletti in onda su Rai 3 e dedicato al caso Garlasco. Durante la serata, incentrata sulle nuove indagini legate al delitto di Chiara Poggi — una su Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso, e un’altra su presunte vicende di corruzione — un gesto inatteso ha catalizzato l’attenzione del pubblico. Tutto è accaduto mentre Giletti stava intervistando Massimo Lovati, ex legale di Sempio. All’improvviso, l’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, si è alzato e ha annunciato di dover lasciare lo studio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Se n’è andato”. Garlasco, sorpresa in diretta: Giletti e Lovati senza parole