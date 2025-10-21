Se n’è andato Garlasco l’annuncio di Giletti in diretta Senza parole anche l’avvocato Lovati

Colpo di scena in diretta durante l’ultima puntata di Lo stato delle cose, il programma di Massimo Giletti in onda su Rai 3, dedicato all’intricata vicenda del delitto di Garlasco. Nel corso della serata, che affrontava le nuove inchieste collegate al caso, una riguardante Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso, e un’altra sulla presunta corruzione, un imprevisto ha lasciato senza parole pubblico e ospiti in studio. Mentre il conduttore stava intervistando Massimo Lovati, ex legale di Sempio, l’atmosfera si è improvvisamente surriscaldata per un gesto inatteso dell’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it