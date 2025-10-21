In Italia, più della metà delle scuole primarie (53%) è priva di mensa. Emerge un forte divario territoriale Nord-Sud. Questo dato, insieme alla carenza di palestre e aule informatiche, proviene da un'analisi dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica del Ministero, elaborata dalla Fondazione Articolo 49. La situazione dei servizi è critica al Sud: a Ragusa solo il 3% ha la mensa.L'analisi sulla carenza di mense nelle scuole primarieI dati, presentati al Senato durante l'evento "Radici per il futuro", dipingono un quadro allarmante per i servizi scolastici essenziali. L'analisi, condotta dalla piattaforma InClasse della Fondazione Articolo 49, ha elaborato i dati ministeriali dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica (escludendo Trento e Bolzano). 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Scuole primarie: più del 50% senza mensa, palestra e aule informatiche