Scuole chiuse per maltempo e allerta arancione in Toscana domani 22 ottobre | l’elenco dei comuni interessati
L'elenco in aggiornamento delle scuole chiuse domani mercoledì 22 ottobre, per maltempo. Stop alle lezioni in alcuni comuni della Toscana per allerta meteo arancione della Protezione civile: ecco quelli interessati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
+++ Maltempo in Toscana: scuole chiuse anche a Massa - Diretta meteo - facebook.com Vai su Facebook
Allerta arancione in Calabria, scuole chiuse in diversi comuni a partire da Catanzaro, Cosenza e Crotone. Previste piogge e forte vento. Leggi l'articolo completo: - X Vai su X
Scuole chiuse per maltempo e allerta arancione in Toscana domani 22 ottobre: l’elenco dei comuni interessati - Stop alle lezioni in alcuni comuni della Toscana per allerta meteo arancione della Protezione civile: ecco ... Riporta fanpage.it
Scuole chiuse in Toscana per allerta meteo arancione: ecco dove, l’elenco dei Comuni - Dopo le abbondanti precipitazioni in particolare tra Massa e Carrara prosegue la fase di maltempo. Come scrive lanazione.it
Maltempo in Toscana, violento temporale a Carrara: allagamenti, scuole chiuse anche a Massa - Nubifragio nella notte a Carrara e provincia. Segnala corrierefiorentino.corriere.it