Firenze, 21 ottobre 2025 – Prosegue la fase di maltempo in Toscana. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso una allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e temporali forti per tutta la giornata di domani, mercoledì 22 ottobre, sulle zone della Toscana centro-occidentale se sull’Arcipelago toscano. Italy - September 2020: School desks Covid-19 period spacing of one meter Maltempo su Massa e Carrara. Quella tra martedì 21 e mercoledì 22 ottobre è stata una notte di forte maltempo soprattutto in provincia di Massa - Carrara. Piogge intense e temporali particolarmente violenti hanno causato numerosi allagamenti in diverse zone del territorio, in particolare a Carrara, dove alcune strade sono state invase dall’acqua e si sono registrate criticità nei sottopassi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuole chiuse in Toscana per allerta meteo arancione: ecco dove, l’elenco dei Comuni