Scuole chiuse in Toscana domani 22 ottobre per allerta meteo arancione

ABBONATI A DAYITALIANEWS Allerta della Protezione Civile per temporali intensi e rischio idrogeologico. La Protezione Civile regionale della Toscana ha emesso un’ allerta meteo arancione per la giornata di mercoledì 22 ottobre, a causa del rischio idrogeologico e dei temporali di forte intensità. L’avviso, valido per gran parte del territorio, riguarda in particolare le zone costiere settentrionali e le aree limitrofe, dove sono previsti rovesci localmente molto intensi, con accumuli di pioggia che potranno raggiungere 100-150 millimetri. Scuole chiuse a titolo precauzionale in diversi comuni. In seguito all’allerta, numerosi sindaci toscani hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Scuole chiuse in Toscana domani, 22 ottobre, per allerta meteo arancione

