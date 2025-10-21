Scuole chiuse in Italia Emergenza maltempo l’annuncio è appena arrivato | ecco in quali città

Domani, mercoledì 22 ottobre, le scuole resteranno chiuse in numerosi comuni della Toscana a causa dell’ondata di maltempo prevista sulla regione. La decisione è stata presa in seguito all’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale, per rischio idrogeologico e temporali forti. Secondo le previsioni, le piogge più intense colpiranno le zone costiere settentrionali e le aree limitrofe, dove sono attesi picchi di precipitazioni fino a 100-150 mm. Le autorità raccomandano massima prudenza, soprattutto per gli spostamenti nelle prossime ore. Già nella giornata di martedì 21 ottobre, diversi sindaci hanno firmato ordinanze per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Scuole chiuse in Italia”. Emergenza maltempo, l’annuncio è appena arrivato: ecco in quali città

Leggi anche questi approfondimenti

Scuole chiuse per maltempo domani in Toscana - La lista aggiornata in tempo reale comune per comune - facebook.com Vai su Facebook

Allerta arancione in Calabria, scuole chiuse in diversi comuni a partire da Catanzaro, Cosenza e Crotone. Previste piogge e forte vento. Leggi l'articolo completo: - X Vai su X

Scuole chiuse in Toscana per allerta meteo arancione: ecco dove, l’elenco dei Comuni - Dopo le abbondanti precipitazioni in particolare tra Massa e Carrara prosegue la fase di maltempo. Secondo lanazione.it

Scuole chiuse per maltempo e allerta arancione in Toscana domani 22 ottobre: l’elenco dei comuni interessati - Stop alle lezioni in alcuni comuni della Toscana per allerta meteo arancione della Protezione civile: ecco ... Riporta fanpage.it

Maltempo in Toscana: scuole chiuse e criticità a Massa e Carrara - La sospensione delle attività didattiche è stata annunciata con urgenza a Massa e Carrara, dove nelle ultime ore si sono registrati forti disagi causati da una perturbazione intensa. Si legge su orizzontescuola.it