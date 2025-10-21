Scuole chiuse in Italia Emergenza maltempo la notizia è appena arrivata | ecco dove

Per la giornata di mercoledì 22 ottobre, molte amministrazioni hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, a seguito dell’allerta arancione diffusa dalla Protezione civile regionale. La decisione è stata presa in via preventiva, tenendo conto delle previsioni meteorologiche che annunciano forti temporali e rischio idrogeologico elevato. Leggi anche: “Ho visto tutto”. Assalto al pullman di tifosi, i colpevoli inchiodati: ecco da chi Allerta arancione in Toscana: scuole chiuse in numerosi comuni per maltempo. La regione Toscana è nuovamente sotto la morsa del maltempo. Secondo i modelli previsionali, le precipitazioni più intense interesseranno le zone costiere settentrionali della Toscana, in particolare le province di Massa-Carrara, Pisa e Livorno. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Scuole chiuse in Italia”. Emergenza maltempo, la notizia è appena arrivata: ecco dove

News recenti che potrebbero piacerti

Scuole chiuse per maltempo domani in Toscana - La lista aggiornata in tempo reale comune per comune - facebook.com Vai su Facebook

Allerta arancione in Calabria, scuole chiuse in diversi comuni a partire da Catanzaro, Cosenza e Crotone. Previste piogge e forte vento. Leggi l'articolo completo: - X Vai su X

Scuole chiuse per maltempo e allerta arancione in Toscana domani 22 ottobre: l’elenco dei comuni interessati - Stop alle lezioni in alcuni comuni della Toscana per allerta meteo arancione della Protezione civile: ecco ... Lo riporta fanpage.it

Scuole chiuse in Toscana per allerta meteo arancione: ecco dove, l’elenco dei Comuni - Dopo le abbondanti precipitazioni in particolare tra Massa e Carrara prosegue la fase di maltempo. Si legge su lanazione.it

Maltempo in Toscana: scuole chiuse e criticità a Massa e Carrara - La sospensione delle attività didattiche è stata annunciata con urgenza a Massa e Carrara, dove nelle ultime ore si sono registrati forti disagi causati da una perturbazione intensa. Come scrive orizzontescuola.it