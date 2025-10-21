Scuole aperte partecipate in rete | il progetto che trasforma le scuole in centri di comunità

BRINDISI - Un nuovo modello di scuola che trasforma gli edifici scolastici in beni comuni gestiti collettivamente da studenti, genitori, associazioni ed enti locali. È questa l'esperienza che verrà presentata mercoledì 22 ottobre, presso il Mediaporto di Brindisi, dove si terrà l'incontro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

A Roma e nel Lazio la Prima Notte Bianca delle Scuole d'Arte e Musica. Sabato 25 ottobre decine di eventi, spettacoli e performance, nelle Scuole aperte fino a tarda notte. Ingresso gratuito! Vai su Facebook

Scuole Aperte e Partecipate in Rete: l’esperienza di Brindisi - Un incontro pubblico per raccontare una scuola che si apre alla città, diventa spazio di comunità e laboratorio di partecipazione. Scrive brundisium.net

“Scuole Aperte e Partecipate” si conclude a Cosenza: una rete di comunità in espansione - Dopo cinque anni di collaborazione tra scuole, associazioni e cittadini, l’Istituto Comprensivo Spirito Santo domani celebra il successo dell'iniziativa nazionale ... Lo riporta corrieredellacalabria.it

Dieci anni di "Scuole Aperte". MoVi: "La scuola è un bene comune" - Dal 2015 ad oggi, Scuole Aperte ha raccolto un centinaio di esperienze e ha dal 2020 al 2025 sperimentato in 15 città italiane una comunità di pratiche sull’apertura delle scuole e la collaborazione ... Si legge su tg24.sky.it