Scuola Sant’Anna | 116 giovani ricercatori per costruire il futuro della scienza

PISA – Alla Scuola Superiore Sant’Anna si rinnova l’appuntamento con il Ph.D. Welcome Day, l’evento che segna l’inizio del percorso per le nuove dottorande e i nuovi dottorandi. L’iniziativa si terrà martedì 21 ottobre, dalle 9.30, nell’Aula Magna della Scuola, e rappresenta non solo un momento di accoglienza, ma anche il primo passo in un cammino di ricerca e innovazione. Saranno 116 i giovani ricercatori e ricercatrici ammessi ai dieci programmi di dottorato promossi dalla Scuola, tutti sostenuti da borse di studio. Una selezione che premia merito, curiosità scientifica e capacità di lavorare in modo interdisciplinare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it