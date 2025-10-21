Scuola Sant’Anna | 116 giovani ricercatori per costruire il futuro della scienza

Corrieretoscano.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PISA – Alla Scuola Superiore SantAnna si rinnova l’appuntamento con il Ph.D. Welcome Day, l’evento che segna l’inizio del percorso per le nuove dottorande e i nuovi dottorandi. L’iniziativa si terrà martedì 21 ottobre, dalle 9.30, nell’Aula Magna della Scuola, e rappresenta non solo un momento di accoglienza, ma anche il primo passo in un cammino di ricerca e innovazione. Saranno 116 i giovani ricercatori e ricercatrici ammessi ai dieci programmi di dottorato promossi dalla Scuola, tutti sostenuti da borse di studio. Una selezione che premia merito, curiosità scientifica e capacità di lavorare in modo interdisciplinare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

SCUOLA/ 4+2+1, bene Valditara ma la realtà (dei giovani) chiede ancora più coraggio - Il 4+2+1 lanciato da Valditara è una ipotesi che va salutata con favore, ma la scuola attuale “chiede” percorsi ancora più flessibili Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha recentemente ... Scrive ilsussidiario.net

GIOVANI & LAVORO/ L’intervento chiave per sostenerli dopo scuola e università - La stampa si occupa della scuola, durante i mesi estivi, per dirci come sono andati gli esami di maturità e per descrivere le fatiche di quanti devono svolgere le prove di appello per qualche materia. Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Scuola Sant8217anna 116 Giovani