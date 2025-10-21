Scuola e intelligenza artificiale come gestire il binomio del futuro? Se ne parla al Milano Luiss Hub

Milano, 21 ottobre 2025 – Scuola e intelligenza artificiale. Come si mettono insieme? Come cambia la missione educativa della prima in un’epoca in cui la seconda ridefinisce conoscenze, competenze e relazioni umane? È da questi interrogativi che ha preso forma “ Educare al Futuro: competenze, intelligenza artificiale e nuove sfide per la scuola”, l’evento che oggi ha riunito al Milano Luiss Hub numerosi docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado per una giornata di formazione, confronto e ispirazione dedicata al futuro della didattica. Promosso dall’ Università Luiss Guido Carli, Deascuola e Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Accenture e Logotel, l’incontro ha inaugurato una nuova rassegna di appuntamenti tematici che, sino a fine giugno, animerà il Milano Luiss Hub con l’obiettivo di offrire a studenti e professori degli istituti superiori, strumenti concreti per gestire dentro e fuori l’aula, le opportunità e i rischi dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scuola e intelligenza artificiale, come gestire il binomio del futuro? Se ne parla al Milano Luiss Hub

