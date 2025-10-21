Scuola chiusa tre giorni per lavori urgenti

La scuola Primaria del plesso di Forchia chiusa dal sindaco di Cervino Giuseppe Vinciguerra per consentire lavori di manutenzione straordinaria.Nella giornata di oggi, 21 ottobre, il primo cittadino ha firmato l'ordinanza che prevede la sospensione delle attività didattiche per la giornata di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

News recenti che potrebbero piacerti

Chiusa l’inchiesta a carico di un 16enne, studente di una scuola superiore di Casarano, indagato per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale ai danni di un docente, in concorso con il padre. Per l’uomo resta aperto il fascicolo davanti alla Procura ordinaria. - facebook.com Vai su Facebook

Invasione di topi, scuola resta chiusa per 15 giorni - La scuola secondaria di primo grado “Ruggiero”, in via Trento, resterà chiusa per due settimane. Scrive ilfattovesuviano.it

Caserta, scuola “Ruggiero” chiusa per topi: 15 giorni senza lezioni - I commissari prefettizi chiudono temporaneamente la scuola media "Ruggiero" di via Trento «per grave situazione di degrado igienico- Lo riporta ilmattino.it

La protesta dei genitori: "Scuola chiusa sei giorni per il voto: spiegateci perché" - "La scuola resterà chiusa sei giorni per le elezioni regionali, una pausa molto più lunga della media che interromperà le lezioni e creerà problemi logistici e di organizzazione per le famiglie". Riporta ilrestodelcarlino.it