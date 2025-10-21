Scuola | 50 ancora senza stipendio Docenti e personale Ata nei guai

Anni di attesa, precariato e incertezze sul proprio futuro; un percorso tutto in salita fatto di incognite, trasferimenti, corsi di abilitazione, crediti da guadagnare e concorsi da svolgere per poter ambire, forse, un giorno, ad avere un posto di ruolo per poi scoprire, una volta ottenuta la cattedra, di non ricevere lo stipendio che per anni si è avuto come precari. È questo il dramma vissuto da più di 50 lavoratori, tra docenti e personale Ata, in provincia di Lucca che, entrati ufficialmente di ruolo il primo settembre scorso, si trovano tutt’ora senza aver ricevuto alcuno stipendio con il rischio che anche per il mese di ottobre si ripeta lo stesso scenario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

