Pesaro, 21 ottobre 2025 – Sette favorevoli (compreso il presidente Giuseppe Paolini) e sei contrari: con un solo voto di scarto il consiglio provinciale ha approvato oggi lo scossone alla mappa scolastica voluto da via Gramsci. Alle 15, proprio mentre iniziava la seduta, davanti alla sede della Provincia si è fermato il corteo di studenti, insegnanti e genitori, partito alle 13,30 dai portici del campus di via Nanterre. Striscioni, cori e tamburi hanno accompagnato la marcia fino a via Gramsci, dove almeno un centinaio di persone hanno protestato contro un piano definito “calato dall’alto” e “impraticabile” per le scuole coinvolte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scossone alla mappa scolastica: il piano passa per un soffio, ma fuori esplode la protesta