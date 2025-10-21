Scossa di terremoto in Italia la terra ha tremato all’improvviso | paura tra gli abitanti

Una scossa di terremoto ha creato qualche momento di apprensione nel primo pomeriggio in Italia. La notizia si è rapidamente diffusa sui social, dove centinaia di utenti hanno raccontato di aver avvertito un leggero tremore e udito un improvviso boato. Sebbene si trattasse di un evento sismico di bassa intensità, la paura è corsa veloce, alimentata anche dal timore di possibili repliche. Su X, Facebook e WhatsApp sono circolate in pochi minuti decine di segnalazioni da parte di cittadini allarmati. “Ho sentito un colpo secco sotto i piedi”, “Qualcuno ha avvertito il terremoto?”, sono solo alcuni dei messaggi condivisi online. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

