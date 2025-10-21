Scossa di terremoto in Italia la terra ha tremato all’improvviso | paura tra gli abitanti
Una scossa di terremoto ha creato qualche momento di apprensione nel primo pomeriggio in Italia. La notizia si è rapidamente diffusa sui social, dove centinaia di utenti hanno raccontato di aver avvertito un leggero tremore e udito un improvviso boato. Sebbene si trattasse di un evento sismico di bassa intensità, la paura è corsa veloce, alimentata anche dal timore di possibili repliche. Su X, Facebook e WhatsApp sono circolate in pochi minuti decine di segnalazioni da parte di cittadini allarmati. “Ho sentito un colpo secco sotto i piedi”, “Qualcuno ha avvertito il terremoto?”, sono solo alcuni dei messaggi condivisi online. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
Forte scossa di #terremoto a sud-est di #Malta - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto nello #StrettodiMessina: scossa di magnitudo 2,7 - X Vai su X
Forte scossa di terremoto fa tremare il Nord Italia: i primi aggiornamenti (1 / 2) - Questa mattina, martedì 14 ottobre, il territorio del Cuneese ha registrato una lieve scossa di terremoto, percepita in diversi comuni della zona. Da donna.fidelityhouse.eu
Italia, forte scossa di terremoto: trema il sud (1 / 2) - Nelle prime ore della notte, una scossa di terremoto di lieve entità ha sorpreso numerosi cittadini, destandoli dal sonno. Si legge su donna.fidelityhouse.eu
Terremoto ai Campi Flegrei con 40 scosse registrate nella notte tra il 18 e il 19 ottobre: cosa sta succedendo - Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei: oltre 40 scosse registrate nella notte tra il 18 e il 19 ottobre. Da virgilio.it