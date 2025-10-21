Scopri Gioca Cambia La missione eco-green di Estra per portare la sostenibilità nelle scuole
Si chiama “Missione Eco-Green: Scopri. Gioca. Cambia!" il nuovo progetto educativo promosso da Estra in collaborazione con Straligut Teatro, che porta la sostenibilità nelle scuole di tutta Italia. Un progetto innovativo che ‘allena’ lo sguardo dei bambini fin dalla scuola d’infanzia e li aiuta a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Meno schermi, più fantasia. Scopri il libro che conquista ogni bambino! Gioca 3 - Via Salvagnoli, 35 Empoli - Centro Storico. #empoli #toscana #fumeti #game #gioca3balloonparty #toscana #giocheria #castelfiorentino #librobambini Vai su Facebook
“Eco-Green Scopri. Gioca. Cambia!”: ecco il nuovo progetto educativo di Estra dedicato alle scuole - Entra lancia nelle scuole della provincia di Grosseto il progetto di educazione ambientale "Eco- grossetonotizie.com scrive
La sostenibilità ambientale sui banchi di scuola - TOSCANA: Parte dalla Toscana rivolta alle scuole di tutta Italia la Missione Eco- toscanamedianews.it scrive