Scoppiati come pop corn | finisce la storia Hunziker-Provera

Finisce dopo pochi mesi la relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera. Secondo quanto anticipato da Dagospia, la coppia si sarebbe separata in modo inaspettato, spegnendo così un amore nato durante l’estate che aveva alimentato sogni di convivenza e progetti futuri. L’indiscrezione arriva come un fulmine a ciel sereno, considerando che solo settimane fa la conduttrice aveva parlato pubblicamente della relazione con toni ottimisti. La notizia della rottura non ha ancora ricevuto conferme ufficiali dai diretti interessati, che mantengono il riserbo sulla vicenda. Tuttavia, la fonte si rivela particolarmente affidabile in materia di cronaca rosa, avendo già anticipato nella stessa giornata altre due separazioni eccellenti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

