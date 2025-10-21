Scoppia un incendio in appartamento a Roma | muore una donna grave la figlia Salvato il cagnolino che vive con loro
Tragedia a Roma, in zona Torrevecchia, dove è scoppiato un incendio in appartamento. Al suo interno madre e figlia: morta la madre, in condizioni gravissime la figlia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Scoppia l'incendio nella mansarda, due cagnolini salvati dai vigili del fuoco - X Vai su X
Napoli, scoppia incendio in casa: muore 64enne. Pochi giorni fa era stato salvato dalle fiamme - facebook.com Vai su Facebook
Scoppia un incendio in appartamento a Roma: muore una donna, grave la figlia. Salvato il cagnolino che viveva con loro - Tragedia a Roma, in zona Torrevecchia, dove è scoppiato un incendio in appartamento. Da fanpage.it
Scoppia un incendio nel palazzo: fiamme domate in 30 minuti, ma alcuni residenti restano intossicati - 30 di oggi, sabato 9 agosto 2025, quando la Sala Operativa, una volta ricevuta la segnalazione della presenza di fuoco in un appartamento al terzo ... Lo riporta fanpage.it
Incendio in appartamento ai Parioli, a fuoco il terzo piano: alcuni intossicati - 30 la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato due squadre, un'autoscala e un'autobotte in via Filippo Civinini per un ... Secondo ilmessaggero.it