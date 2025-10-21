Scoperto il segreto di Maria Branyas Morera scomparsa a 117 anni con un corpo più giovane di qualche decennio

Uno studio condotto sull’ultracentenaria spagnola Maria Branyas Morera, morta nel 2024 a oltre 117 anni, svela le possibili chiavi della sua longevità: genetica favorevole (anche se con qualche problema), un sistema immunitario efficiente, un microbioma in equilibrio e un’alimentazione semplice, a base di yogurt e dieta mediterranea. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Scoperto il segreto di Maria Branyas Morera, scomparsa a 117 anni con un corpo «più giovane» di qualche decennio

