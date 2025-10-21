Scoperto il circuito che controlla l'ansia | così ci permette di sopravvivere in condizioni difficili

In uno studio su topo i ricercatori hanno scoperto un circuito nell'ipotalamo laterale che regola l'ansia e ci permette di svolgere azioni essenziali per la nostra sopravvivenza anche in contesti molto difficili. Potrebbe portare a nuovi trattamenti farmacologici dell'anoressia nervosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

