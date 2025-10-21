Non è in pericolo di vita il ragazzo di 25 anni rimasto coinvolto ieri mattina in un incidente (foto) in strada Cimitero di Rosciano, a Fano. Il giovane, che si stava recando al lavoro in sella al suo scooter, si è scontrato con un’autovettura che procedeva in direzione opposta, verso Rosciano, urtando il lato sinistro del mezzo. L’impatto è stato violento, tanto da rendere necessario l’intervento del 118 e il successivo trasporto in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Nelle ore successive allo schianto, in città si era diffusa la voce infondata del suo decesso, alimentata dal solito "telefono senza fili" che, in questi casi, rischia di generare inutile allarme e preoccupazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scooter contro auto, 25enne in eliambulanza