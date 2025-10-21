Scontro tra pullman e auto sulla Jonio - Tirrenio a Gioisa Ionica tre morti nell' incidente stradale

Tragico incidente sulla SS 682 Jonio-Tirreno a Gioiosa Ionica: auto contro pullman, tre morti. Indagini in corso sulle cause dello scontro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

scontro pullman auto jonioSchianto devastante sulla Jonio-Tirreno: tre morti nello scontro frontale tra un’auto e un pullman - Tre persone sono morte in un violento incidente lungo la strada statale 682 Jonio- Riporta fanpage.it

scontro pullman auto jonioScontro tra un pullman e un'auto in Calabria, tre morti - Le vittime, che viaggiavano tutte sull'automobile, sono una coppia di coniugi, Salvatore Primerano, di 37 anni, e Lucia Elisabetta Vellone, di 28, residenti a Serra San Bruno (Vibo Valentia), e ... Secondo ansa.it

scontro pullman auto jonioTragico incidente a Gioiosa Ionica: tre morti nello scontro tra un’auto e un pullman - Reggio Calabria: Salvatore Primerano, 37 anni, Lucia Elisabetta Vellone, 28 anni, e Domenico Massa, 44 anni, hanno perso la vita sulla Ionio- quotidiano.net scrive

