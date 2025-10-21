Scontro tra pullman e auto sulla Jonio - Tirrenio a Gioisa Ionica tre morti nell' incidente stradale

Tragico incidente sulla SS 682 Jonio-Tirreno a Gioiosa Ionica: auto contro pullman, tre morti. Indagini in corso sulle cause dello scontro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Scontro tra pullman e auto sulla Jonio - Tirrenio a Gioisa Ionica, tre morti nell'incidente stradale

Scontro tra un pullman e un'auto in Calabria, tre morti - Le vittime, che viaggiavano tutte sull'automobile, sono una coppia di coniugi, Salvatore Primerano, di 37 anni, e Lucia Elisabetta Vellone, di 28, residenti a Serra San Bruno (Vibo Valentia), e ... Secondo ansa.it

