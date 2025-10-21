Scontro tra pullman e auto in Calabria morti moglie marito e un amico Chi sono le vittime del frontale sulla Jonio-Tirreno

È di tre morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in Calabria lungo la strada di grande comunicazione Ionio-Tirreno, nei pressi dello svincolo di Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un pullman ed un’automobile che, per cause in corso d’accertamento, si sono scontrati frontalmente. Le vittime a bordo dell’auto. Le vittime, che viaggiavano tutte sull’automobile, sono una coppia di coniugi e un amico. Salvatore Primerano, di 37 anni, e Lucia Elisabetta Vellone, di 28, residenti a Serra San Bruno (Vibo Valentia), viagggiavano insieme a Domenico Massa di 44 anni. 🔗 Leggi su Open.online

