Scontro Maiorino-Rampelli sulla manovra poi la senatrice M5s gela Senaldi | Ma tu sei giornalista o membro del governo? Su La7

Dibattito rovente a Coffee Break, su La7, dove il confronto sulla prossima legge di Bilancio si trasforma in un vero e proprio duello politico. Protagonisti la senatrice del M5s Alessandra Maiorino, il vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli, e il condirettore di Libero Pietro Senaldi, intervenuto a difesa dell’operato del governo Meloni. Rampelli apre il dibattito con una rivendicazione di responsabilità “ereditate”: “Non è che una manovra di bilancio possa prescindere dal pregresso, quindi noi intanto ci articoliamo con 2.500 miliardi di debito pubblico che non li ha fatti certo Giorgia Meloni né Fratelli d’Italia ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontro Maiorino-Rampelli sulla manovra, poi la senatrice M5s gela Senaldi: “Ma tu sei giornalista o membro del governo?”. Su La7

