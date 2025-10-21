Un'altra tragedia sulle strade italiane. É di tre morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in Calabria lungo la strada di grande comunicazione Ionio-Tirreno, nei pressi dello svincolo di Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un pullman ed un'automobile che, per cause in corso d'accertamento, si sono scontrati frontalmente. Le vittime, che viaggiavano tutte sull'automobile, sono una coppia di coniugi, Salvatore Primerano, di 37 anni, e Lucia Elisabetta Vellone, di 28, residenti a Serra San Bruno (Vibo Valentia), e Domenico Massa, di 44. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scontro frontale tra pullman e auto: muoiono marito e moglie e un amico della coppia