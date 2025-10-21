Scontro frontale tra pullman e auto | muoiono marito e moglie e un amico della coppia
Un'altra tragedia sulle strade italiane. É di tre morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in Calabria lungo la strada di grande comunicazione Ionio-Tirreno, nei pressi dello svincolo di Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un pullman ed un'automobile che, per cause in corso d'accertamento, si sono scontrati frontalmente. Le vittime, che viaggiavano tutte sull'automobile, sono una coppia di coniugi, Salvatore Primerano, di 37 anni, e Lucia Elisabetta Vellone, di 28, residenti a Serra San Bruno (Vibo Valentia), e Domenico Massa, di 44. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
SCONTRO FRONTALE TRA DUE AUTO, MUORE 70ENNE GUARDA IL VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Grave incidente a Ferrara, scontro frontale tra due auto: morti due giovani e una donna - X Vai su X
Schianto devastante sulla Jonio-Tirreno: tre morti nello scontro frontale tra un’auto e un pullman - Tre persone sono morte in un violento incidente lungo la strada statale 682 Jonio- Si legge su fanpage.it
Terribile incidente sulla Ionio-Tirreno, scontro frontale tra auto e pullman: tre i morti - Tirreno: un'auto si è scontrata frontalmente con un bus di linea, sono 3 i morti ... Lo riporta notizie.it
Scontro frontale tra pullman e auto in Calabria: due morti e un ferito grave - Sul luogo intervenuti i mezzi di soccorso, tra cui un elicottero del 118, ma per le vittime non c’è stato nulla da fare. Scrive zoom24.it