Scontri allo stadio salta Maccabi-Hapoel
Il derby calcistico di Tel Aviv tra Maccabi e Hapoel, in programma domenica sera, è stato annullato per decisione della polizia dopo i pesanti incidenti avvenuti fuori dal Bloomfield Stadium . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
