Scippo del telefono a una madre con il figlio in braccio | 23enne arrestato a Torino
Ha preso di mira una donna con il figlio in braccio e le ha strappato il cellulare, ma è stato rintracciato e arrestato in poco tempo. Ora un 23enne di nazionalità egiziana, che risulta sottoposto all’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria da alcuni mesi, è accusato di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
