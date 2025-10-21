Scippi durante il concerto di Salmo al Palasele | in quattro nei guai

Salernotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ben otto scippi sono stati messi a segno, tre giorni fa, nel corso del concerto di Salmo al Palasele di Eboli. I ladri hanno rubato collier e monili approfittando della folla e dei momenti di distrazione durante l’evento musicale.  Immediate le segnalazioni al personale della sicurezza, che ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

