Scippano due ragazzi uno minorenne e scappano | arrestata mini banda

Brutta disavventura per due giovani monzesi. Mentre erano tranquillamente in giro per il centro, sono stati avvicinati e scippati da un terzetto che si è poi dato alla fuga.Il fattoI due ragazzi, uno dei quali minorenni, stavano tranquillamente passeggiando in piazza Artigianelli venerdì 17. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

