Sciopero lavoratori Euroapi | Vogliamo certezze sul futuro dello stabilimento di Brindisi

BRINDISI - Giornata di sciopero allo stabilimento Euroapi di Brindisi, dove i lavoratori dei quattro turni hanno aderito in massa alla mobilitazione indetta dalle sigle sindacali di categoria. Alla base della protesta, le crescenti preoccupazioni sul futuro produttivo e occupazionale del sito. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

