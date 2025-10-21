Sciopero dei treni e dei trasporti | cosa cambia oggi e come organizzare il viaggio

Una nuova giornata di mobilitazione colpisce i trasporti italiani: martedì 21 ottobre 2025 è infatti in programma uno sciopero nazionale del comparto ferroviario che potrà avere ripercussioni sui viaggi, pur non coinvolgendo direttamente macchinisti e capitreno. Cosa prevede lo sciopero. Lo stop è stato proclamato dalle sigle sindacali COBAS Lavoro Privato, Coordinamento Ferrovieri e Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione RFI e riguarda il personale tecnico di manutenzione della rete ferroviaria gestita da Rete Ferroviaria Italiana (binari, segnali, impianti). Lo sciopero decorre dalle ore 00:00 alle 23:59 del 21 ottobre. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sciopero dei treni e dei trasporti: cosa cambia oggi e come organizzare il viaggio

Altre letture consigliate

Sciopero treni oggi. Disagi in tutta Italia ? Vai su Facebook

#Sciopero treni 21 ottobre, stop personale manutenzione: orari e fasce di garanzia - X Vai su X

Sciopero treni 21 ottobre 2025: chi si ferma, cosa rischia chi viaggia e quali sono i treni garantiti - Se hai in programma un viaggio in treno per il 21 ottobre 2025, ti conviene leggere fino in fondo: in quella giornata è stato indetto uno sciopero nazionale del personale della manutenzione RFI che ri ... Lo riporta alphabetcity.it

Sciopero treni oggi 21 ottobre 2025: orari e quali sono garantiti/ Timore disagi, Fs: “Circolazione regolare” - Sciopero treni oggi 21 ottobre 2025, quali si fermano, orari e fasce di garanzia. ilsussidiario.net scrive

Sciopero treni 21 ottobre, stop personale della manutenzione: "Circolazione regolare" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero treni 21 ottobre, stop personale della manutenzione: 'Circolazione regolare' ... Riporta tg24.sky.it