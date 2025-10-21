Sciopero aerei 29 ottobre 2025 | orari aeroporti coinvolti e fasce di garanzia

Nuova giornata di scioperi nel trasporto aereo: il 29 ottobre è prevista una mobilitazione nazionale che coinvolgerà diversi scali italiani. Le sigle sindacali Uilt-Uil, Filt-Cgil e Fit-Cisl hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per il personale di Swissport Italia che opera all'aeroporto di Milano Linate. Alla protesta parteciperanno anche i lavoratori della società Consulta, attiva negli scali di Pisa e Firenze, e il personale di Airport Handling di Linate e Malpensa. Nella stessa giornata si fermeranno per 24 ore anche i dipendenti della compagnia Volotea, mentre il personale di terra di Air France e Klm sciopererà per quattro ore (dalle 12 alle 16).

