Scienza del brivido | Sinister guida la classifica 2025

La paura ha un suono, quello del cuore che accelera all’improvviso. Un progetto che l’ha misurata davvero, fotogramma dopo fotogramma, consegna un verdetto netto: Sinister resta l’incubo di riferimento. Da qui parte un viaggio nei numeri e nelle sensazioni che trasformano il buio in nervi tesi. Un laboratorio di paura Nasce nel 2020, si aggiorna . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Scienza del brivido: Sinister guida la classifica 2025

Contenuti che potrebbero interessarti

Aspettando Halloween a Città della Scienza! Domenica 26 ottobre 2025 Dalle 10:00 alle 16:00 La scienza diventa... da brivido! ? Tra esperimenti mostruosi, laboratori creativi e spettacoli scientifici, ogni angolo sarà invaso da ragnatele, pipistrelli e - facebook.com Vai su Facebook

La scienza lo conferma: ci sono film che fanno schizzare il battito alle stelle. Ecco i titoli più terrificanti - Un esperimento scientifico ha misurato il battito degli spettatori e ha incoronato il film più spaventoso di sempre: adrenalina, brividi e terrore. libero.it scrive